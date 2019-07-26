Якутск, , 03:56 — REGNUM

В ближайшие выходные дни, 27−28 июля, Якутию ожидает жаркая погода и лишь кратковременные дожди, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в гидрометцентре республики.

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По информации синоптиков, так необходимые дожди для Якутии в ближайшие дни не пройдут. Кратковременные осадки 27−28 июля ожидаются лишь в северной части республики. На Арктическом побережье порывистый ветер до 14−19 м/с.

«На остальной части Якутии температура воздуха днём +25-+30, на западе +30-+35, на севере +17-+22, местами +11-+16, на побережье +5-+10°», — сообщили в гидромете.

Как сообщало ИА REGNUM, территории Дальнего Востока во власти стихии огня и воды. Обильные дожди нужны горящим регионам, там, где осадки выпали выше нормы, ждут тепла.