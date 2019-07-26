Уань , 26 июля 2019, 02:07 — REGNUM
Приговор в виде тюремного заключения на 20 лет прозвучал в отношении китаянки Ли Янься, виновной в мошенничестве и шантаже, передает Центральное телевидение КНР.
К такому решению пришёл Народный суд города Уань (Хэбэй, КНР), признав Ли виновной в мошенничестве, вымогательстве, нарушении общественного порядка, шантаже и подделке печатей компаний.
За это женщину приговорили к 20 годам тюрьмы, лишению политических прав на пять лет и штрафу в размере 2,67 млн юаней ($388,1 тыс.).
Отметим, что Ли Янься является в своём роде выдающейся женщиной, поскольку в течение 20 лет она усыновила 118 детей. В Уане она основала приют «Деревня любви».
В определённый момент приютом заинтересовались власти, выяснив, что заведение три года избегает ежегодных проверок, а также, возможно, ведёт незаконную деятельность.