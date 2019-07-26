Гранада, Испания, , 01:58 — REGNUM

В результате теплового удара в Испании скончался пожилой мужчина, сообщает газета El Pais.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Гранада, где устоялась высокая температура воздуха — на момент трагедии она составляла 35 градусов по Цельсию. Отмечается, что 85-летний мужчина стал уже восьмой жертвой аномальной жары в Испании за лето 2019 года. Ранее Государственное метеорологическое агентство объявило в Испании предупреждение в ряде провинций страны из-за сильной жары.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля на севере Испании был объявлен красный уровень тревоги в связи с аномальной жарой. Тогда температура воздуха достигала 42 градусов по Цельсию. Также в 32 провинциях страны из 50 было объявлено предупреждение о высоких температурах.

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