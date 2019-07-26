Волгоград, , 01:37 — REGNUM

Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы Южного военного округа (ЮВО) под Волгоградом, сообщает пресс-служба ЮВО.

Сообщается, что боеприпасы времен Сталинградской битвы были обнаружены в поселке Серафимович в районе газораспределительной станции. Рабочие обнаружили неразорвавшиеся снаряды во время распашки поля и обратились в военный комиссариат Волгоградской области.

На место происшествия прибыли саперы и вывезли шесть 76-мм артиллерийских снарядов на полигон Прудбой, где их уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля на обочине Киевского шоссе в Новой Москве была обнаружена неразорвавшаяся мина калибра 86 миллиметров времен Великой Отечественной войны. Боеприпас позднее был обезврежен саперами и вывезен на полигон для утилизации.

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