Москва, 26 июля 2019, 00:31 — REGNUM
Пятилетняя дочь 27-летней жительницы города Раменское (Московская область) находится в детской больнице, сообщили в региональном отделении Следственного комитета РФ.
Состояние ребёнка врачи оценивают как нормальное.
Известно, что в момент гибели матери девочка играла на детской площадке.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство жительницы Раменского произошло днём 25 июля. Неизвестный напал на женщину с ножом во дворе дома. Позже он был задержан.
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