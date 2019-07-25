Перпиньян, Франция, , 23:51 — REGNUM

Во Франции самолёт элитной пилотажной группы Patrouille de France выкатился за взлётно-посадочной полосы, в результате чего пострадал пилот. Об этом сообщается 25 июля в микроблоге префектуры департамента Восточные Пиренеи.

Как уточняется, инцидент произошёл сегодня в аэропорту Перпиньян-Ривесальт. Лёгкий реактивный самолёт Dornier Alpha Jet выкатился за пределы ВПП и чуть не врезался в автостраду. Пилот успел катапультироваться и получил лёгкие травмы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По предварительной версии, которую приводят французские СМИ, пилот не справился с управлением при посадке и катапультировался, а самолёт продолжил движение.