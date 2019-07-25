Раменское, Московская область, 25 июля 2019, 22:51 — REGNUM
Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении убийства женщины, произошедшем в Раменском, сообщает 25 июля пресс-служба управления МВД по Московской области.
Мужчина 1981 года рождения подозревается в том, что он 25 июля на детской площадке в подмосковном Раменском нанёс женщине удар ножом, от которого она скончалась.
Злоумышленник был задержан в лесу в Ногинском районе недалеко от брошенного автомобиля, на котором он пытался скрыться.
По некоторым данным, убийцей является супруг погибшей женщины.
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