Раменское, Московская область, , 22:51 — REGNUM

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении убийства женщины, произошедшем в Раменском, сообщает 25 июля пресс-служба управления МВД по Московской области.

Мужчина 1981 года рождения подозревается в том, что он 25 июля на детской площадке в подмосковном Раменском нанёс женщине удар ножом, от которого она скончалась.

Злоумышленник был задержан в лесу в Ногинском районе недалеко от брошенного автомобиля, на котором он пытался скрыться.

По некоторым данным, убийцей является супруг погибшей женщины.

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