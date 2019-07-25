Вашингтон, , 22:42 — REGNUM

Сотрудниками следственного отдела Военно-морских сил США задержаны 16 бойцов морской пехоты, подозреваемых в торговле людьми и контрабанде наркотиков. Об этом 25 июля сообщает Fox News.

По информации телеканала, все задержанные относятся к рядовому составу 1-й дивизии морской пехоты, расквартированной в штате Калифорния на базе Корпуса морской пехоты «Кэмп-Пендлтон».

Руководство дивизии распространило заявление в связи с инцидентом, в котором подчеркнуло «приверженность принципу верховенства закона» и сообщило, что тесно сотрудничает со следственным отделом ВМС в проводимом расследовании.

Сообщается также, что на допрос вызваны ещё восемь морских пехотинцев, подозреваемых в контрабанде наркотиков При этом их дело не связано с сегодняшними задержаниями.