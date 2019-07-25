Ростов-на-Дону, , 21:27 — REGNUM

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными (по ч. 2 ст. 245 УК РФ). В поле зрения правоохранителей попала местная конезаводчица, чьи питомцы оказались на грани гибели от истощения и ран. Одного из них спасти не удалось. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональной прокуратуре.

Прокурорская инспекция выявила, что в конюшнях, расположенных на улице Малахитовой, 108 обитают семь истощённых лошадей. Животные оказались больны, у них были необработанные раны. Ни корма, ни воды у питомцев практически не было. Неподалеку от конюшни было найдено захоронение падшей лошади.

«При изъятии животных их владелица оказывала активное противодействие сотрудникам полиции, поэтому была задержана, а впоследствии оштрафована», — уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время животные находятся под присмотром членов конно-спортивных клубов Ростовской области.