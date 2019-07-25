Красногорск, , 21:25 — REGNUM

Пожар произошёл вечером 25 июля на складе в подмосковном городском округе Красногорск. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, ЧП произошло на складе, расположенном вблизи деревни Путилково по адресу: Путилковское шоссе, 14. Площадь, охваченная огнём, составляет около 100 квадратных метров.

По информации агентства, пожар перекинулся на прилегающую к складу парковку, затронув как минимум три автомобиля.

К месту прибыли сотрудники экстренных служб. Сведений о возможных пострадавших на данный момент не поступало.