Москва, , 21:15 — REGNUM

Число отравившихся в результате употребления еды из автоматов в Москве достигло 95 человек. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15:00 зарегистрировано 95 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 60 заболевших», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все регистрируемые в последние дни случаи связаны не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением ранее заболевших. При этом за последние пять суток никто из новых пострадавших не был госпитализирован.

«Из числа ранее госпитализированных выписаны из стационаров с улучшением состояния 35 человек, два человека продолжают лечение», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи массового пищевого отравления фиксируются в Москве с 16 июля. Все пострадавшие — офисные работники, употреблявшие еду и напитки, приобретённые в бизнес-центрах через автоматы Healthy food.

В цехах, где производилась данная продукция, была проведена проверка, которая выявила многочисленные нарушения. Роспотребнадзором проводится эпидемиологическое расследование.