Ростов-на-Дону, , 21:10 — REGNUM

Аварийные бригады Ростова-на-Дону приведены в режим повышенной готовности. Причиной этому стал шторм, обрушившийся на город-миллионник сегодня, 25 июля, передаёт ИА REGNUM.

Из-за ливня несколько транспортных артерий областного центра ушли под воду. Подтоплены оказались улицы Пешкова, Волкова, Нозадзе и других. К ликвидации последствий разгула стихии привлечены дежурные аварийные бригады и несколько десятков единиц техники. В частности, коммунальщики занимались расчисткой ливневой канализации, тротуаров и проезжих частей от грунта и мусора. В некоторых районах порывы ветра повалили деревья, были оборваны линии электропередачи.

ИА REGNUM ранее сообщало, что горожане в социальных сетях активно делились видеокадрами, на которых зафиксирован разгул стихии. Некоторые улицы превратились в венецианские кварталы.

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