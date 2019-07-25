Сочи, Краснодарский край, , 20:47 — REGNUM

В Сети опубликовали видеозапись с места обрушения дорожного полотна автомобильной трассы А-147 Джубга — Сочи. Видео обнародовано 25 июля на видеохостинге YouTube.

Причиной обрушения автотрассы стал сильный ливень, прошедший в Центральном районе Сочи.

По информации местной инспекции ГИБДД, в результате было разрушено и деформировано более десяти метров дороги на одном из направлений движения.

Автомобильное движение по трассе временно остановлено.

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