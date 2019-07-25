Раменское, Московская область, , 20:39 — REGNUM

В подмосковном Раменском неизвестный в ходе ссоры зарезал женщину во дворе дома на глазах её ребенка. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-слжба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Установлено, что 25 июля во дворе дома в городе Раменское в ходе ссоры мужчина нанес женщине ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия. От полученного ранения женщина скончалась.

На месте происшествия работают следователи. По всей видимости убийца был мужем жертвы. Убийство было совершено на глазах ребенка.

Подозреваемого ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.