Раменское, Московская область, 25 июля 2019, 20:39 — REGNUM
В подмосковном Раменском неизвестный в ходе ссоры зарезал женщину во дворе дома на глазах её ребенка. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-слжба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
Установлено, что 25 июля во дворе дома в городе Раменское в ходе ссоры мужчина нанес женщине ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия. От полученного ранения женщина скончалась.
На месте происшествия работают следователи. По всей видимости убийца был мужем жертвы. Убийство было совершено на глазах ребенка.
Подозреваемого ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.