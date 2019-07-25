Белгород, 25 июля 2019, 20:35 — REGNUM
Четырёхлетний ребёнок умер в детской областной больнице Белгорода 25 июля. Мальчика привезли в лечебное учреждение из Краснояружского района Белгородской области.
По словам и. о. главного врача детской областной больницы Андрея Иконникова, ребёнок поступил в 16:00 24 июля. Ему провели операцию по удалению аппендикса. Однако в 3:15 25 июля он скончался, сообщает ИА «Бел.ру». По одной из версий, причиной смерти стала непереносимость наркоза.
В региональном Следственном комитете начали доследственную проверку.