Сочи, Краснодарский край, , 20:06 — REGNUM

Часть главной прибрежной федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи обрушилась в Центральном районе Сочи после сильнейшего ливня. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в социальных сетях местные жители сообщили, что дорожное полотно провалилось в Сочи на дороге около тоннеля в микрорайоне Мамайка.

На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Движение по трассе осуществляется только по одной полосе, его регулируют экипажи ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля Сочи накрыл сильнейший ливень. Из-за обильных осадков частично затопленными оказались участки А-148 дублер Курортного проспекта, 147 Джубга — Сочи, Обход Сочи и три подземных пешеходных перехода.