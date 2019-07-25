Бранденбург, Германия, , 19:51 — REGNUM

В Германии в районе города Ютербог в Бранденбурге горят леса на военном полигоне, сообщает 25 июля газета Maerkische Allgemeine Zeitung.

По информации местных властей, на данный момент не представляется возможным даже установить площадь возгорания.

Дополнительную сложность создаёт то обстоятельство, что на полигоне есть неразорвавшиеся боеприпасы.

Кроме того, сильный ветер способствует распространению огня. Местные пожарные ждут прибытия специального вертолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года в ряде европейских стран отмечается необычайная жара, бьющая рекорды метеорологических наблюдений.

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