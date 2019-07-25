Киев, , 18:34 — REGNUM

По данным украинских СМИ, российский танкер NEYMA, который был задержан сегодня, 25 июля, украинскими властями в порте Измаил, зашел туда для ремонта. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает издание «Таймер».

Напомним, сотрудники СБУ задержали российский танкер NEYMA. Оказалось, что его коды IMO и MMSI полностью совпадают с кодами танкера NIKA SPIRIT. В Киеве же считают, что NIKA SPIRIT участвовал в блокировании украинских боевых кораблей, пытавшихся прорваться через Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Позднее выяснилось, что NIKA SPIRIT был переименован в NEYMA в марте 2019 года.

Напомним, что экипаж танкера, среди которого есть граждане России, возвращается домой. Сам танкер остался в порту Измаила.

В российском МИД заявили, что Москва примет адекватные меры реагирования на данный инцидент.