Кимры, Тверская область, , 18:17 — REGNUM

Всех детей, отдыхающих в тверском лагере «Салют», где накануне была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, обеспечили горячим питанием — силами стороннего подрядчика, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Как сообщается, в лагере остается более 200 детей, все они осмотрены врачами, жалоб на здоровье не зафиксировано. Новых случаев вирусной инфекции не выявлено.

Пищеблок, который, по данным Роспотребнадзора, и стал источником инфекции, опечатан на пять дней для проведения санитарных мероприятий. Горячим питанием дети обеспечены с привлечением услуг стороннего подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля с признаками кишечной инфекции из лагеря «Салют» были госпитализированы восемь детей. К настоящему моменту в больнице под наблюдением остаются пятеро из них, трое выписаны.

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