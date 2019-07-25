Всеволожск, Ленинградская область, 25 июля 2019, 17:50 — REGNUM
Взрыв бытового газа произошёл днём 25 июля в посёлке Рахья Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
«В 15:35 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на балконе трёхэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате хлопка произошло частичное обрушение балкона. Отмечается что погибших нет, информация о возможных пострадавших уточняется.
К месту происшествия прибыли оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, добровольная пожарная команда посёлка Рахья, бригады скорой помощи и полиция, а также представители администрации.
Подробности и обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.