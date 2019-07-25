Уфа, , 17:48 — REGNUM

Калининский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении кассира банка, обвиняемой в хищении средств кредитной организации. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Женщина отправлена в СИЗО на два месяца.

Ранее она была задержана.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в полицию о выявленной в ходе ревизии недостаче в размере 6,5 млн рублей обратился сотрудник банка. Установлено, что к пропаже денег может быть причастна 39-летняя кассир. Предполагается, что в течение месяца она выносила денежные средства, а накануне ревизии похитила 1 млн рублей.

Это уже вторая кража из башкирских банков за последние два месяца.

В конце мая по заявлению руководства другого банка проводилась проверка по факту кражи более 20 млн рублей. Обвинение предъявлено также кассиру данного банка.

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