Берлин, 25 июля 2019, 17:46 — REGNUM
В то время как во Франции жара уже побила рекорд 1947 года, а в Бельгии был установлен рекорд температуры за всю историю измерений, ряд стран Евросоюза ещё только ожидает настоящая жара и засуха, 25 июля передает агентство Associated Press.
Так, по прогнозам синоптиков, ряд земель Германии, а также Нидерланды, Люксембург и Швейцария могут в ближайшие дни столкнуться с температурами выше 40 градусов по Цельсию.
Ожидается, что в Великобритании в ближайшие дни температура подберется к 39 градусам — пока исторический рекорд в Соединенном Королевстве, установленный в июле 2003 года, составляет 38,5 градусов.
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