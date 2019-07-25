Берлин, , 17:46 — REGNUM

В то время как во Франции жара уже побила рекорд 1947 года, а в Бельгии был установлен рекорд температуры за всю историю измерений, ряд стран Евросоюза ещё только ожидает настоящая жара и засуха, 25 июля передает агентство Associated Press.

Так, по прогнозам синоптиков, ряд земель Германии, а также Нидерланды, Люксембург и Швейцария могут в ближайшие дни столкнуться с температурами выше 40 градусов по Цельсию.

Ожидается, что в Великобритании в ближайшие дни температура подберется к 39 градусам — пока исторический рекорд в Соединенном Королевстве, установленный в июле 2003 года, составляет 38,5 градусов.

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