Пенза, , 17:36 — REGNUM

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере») в отношении сотрудника Нижнеломовского почтамта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Уточняется, что 20 июля 49-летний сотрудник филиала ФГУП «Почта России» получил пять опечатанных сумок, в которых находились средства для выплаты пенсий жителям Наровчатовского района на сумму 2,163 млн рублей. Мужчина скрылся с пенсионными средствами. Ущерб на такую сумму оценивается как крупный размер.

Санкции статьи за данное преступление предполагают наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии вынесен обвинительный приговор начальнику отделения почтовой связи. Ее уличили в хищении более 3,641 млн рублей. Пользуясь служебным положением, злоумышленница в период с 1 марта по 3 апреля 2018 года присвоила вверенные ей бюджетные денежные средства в особо крупном размере. Своей вины она так и не признала. По решению суда начальника почтового отделения приговорили к 4,6 годам лишения свободы условно. Кроме того, с виновной в пользу ФГУП «Почта России» взысканы денежные средства в счет возмещения материального ущерба.