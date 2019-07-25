Самара, , 17:25 — REGNUM

В отношении главного инженера и работника контрактной службы Муниципального предприятия «Самараводоканал» возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Самарской области.

По версии следствия, главный инженер предприятия при посредничестве сотрудника МП, угрожая созданием препятствий в рамках исполнения договора на поставку на поставку песчано-гравийной смеси, песка, щебня и глины, получил от представителя одного из местных ООО взятку в размере 1,35 млн рублей. Взятка была передана в автомобиле, припаркованном на одной из самарских улиц.

В настоящее время оба сотрудника МП задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в их отношении. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении начальника одного из отделов МУП «Водоканал» Хабаровска в конце июня было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Он находится под домашним арестом.

Следствие полагает, что он получил взятки от троих жителей города за быстрое подключение жилых домов к сетям водоснабжения.