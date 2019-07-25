Киев, , 17:25 — REGNUM

На вышедшего с допроса в Государственном бюро расследований экс-президента Украины Петра Порошенко напали четыре человека, сообщает 25 июля РИА Новости.

По информации агентства, один из нападавших запрыгнул на капот машины Порошенко, а другой распылил на его охранников слезоточивый газ.

Тем не менее бывший украинский президент остался нетронутым, так как его охрана оттеснила злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля экс-президент Украины Пётр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о продаже предприятия «Кузница на Рыбальском».

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