Краснодар, , 17:13 — REGNUM

Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края на 25−26 июля, сообщила пресс-служба администрации края. В регионе прогнозируются сильные ливневые дожди, местами грозы, град, при сильном ветре.

«Оперативные службы региона уже перешли в режим «боевой» готовности. Мы готовимся к возможным локальным подтоплениям в предгорных районах края. Кроме того, есть вероятность возникновения смерчей на Черноморском и Азовском побережье», — заявил глава региона Вениамин Кондратьев, поручив главам районов оповестить жителей и отдыхающих о надвигающемся на регион циклоне с дождями, грозами, штормовым ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре из-за сильных ливней, обрушившихся на город 25 июля, на некоторое время встали трамваи. Штормовое предупреждение объявлено в столице края, в Сочи — режим повышенной готовности. В Черном море возможны смерчи, а в Азовском море волны могут достигать метра в высоту.

Читайте ранее в этом сюжете: На Краснодар обрушился ливень: встали трамваи