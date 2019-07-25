Краснодар, , 16:35 — REGNUM

Движение трамваев в Краснодаре было нарушено из-за сильного ливня 25 июля. По информации пресс-службы администрации города, трамваи встали в районе Вишняковского сквера — на пересечении ул. Переходной и ул. Новороссийской. Движение было возобновлено после того, как специальная техника откачала воду.

Как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, на места подтоплений в городе направлено 12 единиц техники.

25 июля на Краснодар обрушился сильный ливень. По прогнозу синоптиков, сильные ливневые дожди, грозы, град и сильный, до 20−22 метров в секунду, ветер в столице края возможны и 26 июля.