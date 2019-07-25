Бывший украинский министр Виктор Суслов отмечает, что задержание российского танкера в украинском городе Измаил (Одесская область) очень похоже на начало какой-то спецоперации.

«Если Украина задержала моряков российского судна (полностью обновленный экипаж), которые не участвовали в известном инциденте в Керченском проливе, то их придется немедленно отпустить. Ведь нельзя же в правовом государстве задержать людей за возможное преступление, совершенное другими людьми», — комментирует Суслов.

По его словам, если все это действительно санкционировано президентом Зеленским, то, похоже, его сильно подставили.

«Цель очевидна — снова обострить отношения между Украиной и Россией. Теперь намечавшийся возврат украинских моряков может быть сорван», — резюмирует экс-чиновник.

Подробности: Санкционировал ли Зеленский задержание российского танкера? Его подставили?