В связи с задержанием российского танкера Украиной в Госдуме допустили, что флоту Украины надоело плавать.
«Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер. Похоже, украинскому флоту, точнее, тому, что он него осталось, надоело плавать в Азовском и Черном морях», — отметил депутат ГосдумыВячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.
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В Госдуме осудили провокацию Украины в связи с задержанием российского танкера, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.
«Украина на собственную провокацию отвечает актом государственного пиратства. Неправомерное и незаконное давление на следствие», — отметил глава комитета Госдумы по международным деламЛеонид Слуцкий (ЛДПР).
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Бывший украинский министр Виктор Суслов отмечает, что задержание российского танкера в украинском городе Измаил (Одесская область) очень похоже на начало какой-то спецоперации.
«Если Украина задержала моряков российского судна (полностью обновленный экипаж), которые не участвовали в известном инциденте в Керченском проливе, то их придется немедленно отпустить. Ведь нельзя же в правовом государстве задержать людей за возможное преступление, совершенное другими людьми», — комментирует Суслов.
По его словам, если все это действительно санкционировано президентом Зеленским, то, похоже, его сильно подставили.
«Цель очевидна — снова обострить отношения между Украиной и Россией. Теперь намечавшийся возврат украинских моряков может быть сорван», — резюмирует экс-чиновник.
Подробности: Санкционировал ли Зеленский задержание российского танкера? Его подставили?
СБУ показала кадры с задержанного российского танкера
Служба безопасности Украины показала кадры с задержанного российского танкера NEYMA.
В Госдуме прокомментировали захват Украиной российского танкера
Задержание российского танкера NEYMA на Украине — это пиратство, данный инцидент может создать дополнительное напряжение в отношениях двух стран. Об этом 25 июля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).