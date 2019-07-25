Москва, , 16:20 — REGNUM

Экипаж российского танкера, задержанного властями Украины в порту Измаила, находится в безопасности и скоро отправится домой. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-судовладельца «Альтомар Шиппинг».

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины задержала в порту Измаила российский танкер Nika Spirit, который украинская сторона якобы опознала как танкер Nеyma. Киев считает, что этот танкер использовался для блокировки украинских боевых кораблей во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

В МИД России назвали этот инцидент захватом граждан РФ в заложники. На Смоленской площади подчеркнули, что квалифицируют данный инцидент как грубейшее нарушение международного права.

Однако в компании-судовладельце заявили, что экипажу танкера ничего не угрожает и он скоро вернется домой.