Ульяновск, , 16:17 — REGNUM

В Ульяновской области проводится проверка по факту гибели двух детей, которые остались без присмотра. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Трагедия произошла сегодня, 25 июля, в рабочем посёлке Карсун Карсунского района. Предварительно установлено, что днём из-за задымления в квартире погибли трёхлетний мальчик и годовалая девочка.

«Предварительная причина задымления — неисправность электропроводки. Мать погибших ушла присмотреть за детьми соседки, оставив своих детей дома одних», — говорят в следственном управлении.

Проводятся проверочные мероприятия, в том числе устанавливаются свидетели и очевидцы события, проверяются условия жизни детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля в чувашском Новочебоксарске вынесен приговор по уголовному делу о гибели двух малолетних детей при пожаре, которые остались дома одни. Дети погибли из-за отравления угарным газом. Фигурантом уголовного дела стала их мать, которая ушла в сауну, заперев детей дома. Решением суда ей назначено 3 года 9 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

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