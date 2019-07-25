Москва, , 16:18 — REGNUM

Полиция задержала водителя такси, подозреваемого в грабеже пассажира на крупную сумму. Об этом сообщает официальный сайт ГУ МВД России по Москве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту жительства на территории Новой Москвы. Им оказался 55-летний мужчина, которого уже заключили под стражу. Следователями ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (Грабеж).

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию с заявлением о грабеже обратился 35-летний москвич. Мужчина рассказал, что 13 июля воспользовался услугами частного такси, чтобы приехать домой. У гражданина не было при себе наличных денег, поэтому он предложил таксисту подняться вместе с ним в квартиру. Там водитель под угрозой расправы забрал у потерпевшего 610 тысяч рублей и скрылся.

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