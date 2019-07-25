Екатеринбург, , 16:06 — REGNUM

Избрана мера пресечения в отношении гражданина, задержанного по подозрению в убийстве лидера киргизской диаспоры в Екатеринбурге Камчибека Каримова. По решению суда он отправлен под арест до 20 сентября.

Как сообщает издание «Новый день» со ссылкой на пресс-службу суда, мужчина подозревается в убийстве, совершённом группой лиц по найму и разбое.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно, что 20 июля в Челябинске был задержан один из подозреваемых в убийстве Камчибека Каримова. Всего по этому делу проходят трое соучастников, подозреваемых в заказном убийстве.

Напомним, что убийство главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге произошло 2 июля. Он был убит из огнестрельного оружия возле собственного дома.

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