Смоленск, , 15:59 — REGNUM

Две девочки, 10 и 14 лет, погибли от поражения электрическим током, в Новодугинском районе Смоленской области, по данному факту возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

Тела детей были найдены рядом с нежилым домом в деревне Княжино днём 25 июля. Как предварительно установлено, дети гуляли, когда началась гроза. Из-за непогоды электрический провод оборвался и упал на одну из девочек, второй ребенок зацепил его ногой. В результате обе девочки погибли.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства трагедии. В частности, предстоит установить, кто несет ответственность за содержание и эксплуатацию электросетей и почему заброшенный дом так и не был отключен от подачи электроэнергии.