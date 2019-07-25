Анкара, , 15:33 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции за последние три месяца обезвредили 489 человек, принадлежащих к организациям, считающимся в стране террористическими. Об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Среди них присутствовали 24 высокопоставленных боевика, в том числе трое особо разыскиваемых.

Спецоперации по «нейтрализации» лиц, представляющих угрозу для безопасности государства, проходили в нескольких провинциях страны, а также на территории соседнего Ирака.

В первую очередь, речь идет о Рабочей партии Курдистана, которая на протяжении многих десятилетий сражается за право обладания собственной автономией в рамках Турции. Анкара не готова пойти на подобные уступки, поэтому боевые действия не прекращаются с 2015 года, когда было разорвано соглашение о прекращении огня.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке