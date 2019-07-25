Ульяновск, , 15:09 — REGNUM

В Ульяновской области сегодня, 25 июля, авария в Кузоватовском районе унесла жизни троих человек. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили ИА REGNUM в МВД по Ульяновской области.

Столкновение произошло около 10:30 часов на автодороге Саранск — Сурское — Ульяновск. По предварительным данным, 27-летний водитель «Ситроена» выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2115.

В результате происшествия водитель и две пассажирки от полученных травм погибли. Предполагаемый виновник ДТП госпитализирован в больницу.

В настоящее время ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это не первое крупное ДТП, которое произошло 25 июля. Около 04:30 часов между поселками Плодовый и Большие Ключищи столкнулись машины «Хино 438 950» и ГАЗ-93. От полученных травм скончались два человека — по одному пассажиру в каждой машине. Ещё один пассажир госпитализирован.