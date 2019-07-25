Казань, , 14:49 — REGNUM

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников частной организации, которая оказывала социально-психологическую помощь несовершеннолетним. Их обвинили в доведении до самоубийства подростка, сообщает следственное управление СКР по Татарии.

Частная фирма, которая оказывала социально-психологическую помощь несовершеннолетним в соответствии с имеющейся программой помощи и адаптации, попала в поле зрения правоохранителей после происшествия с несовершеннолетним 2003 года рождения. Подросток попал сюда в августе 2017 года и отказался соблюдать установленные здесь правила, за что подвергся истязаниям и унижениям.

По данным следственного управления, неоднократно воспитанника заставляли сидеть в углу не менее 12 часов, ограничив в еде и посещении туалета, многократно держали по часу в бассейне с холодной водой, заставляли убираться ночью не менее шести часов без перерыва. В управлении полагают, что в результате в конце сентября 2017 года, не выдержав издевательств, подросток пытался покончить с собой. О происшествии злоумышленники не сообщили ни в правоохранительные органы, ни в медицинские учреждения.

В ведомстве отмечают, что злоумышленники вину не признали. В настоящее время они находятся под стражей.

Напомним, что ранее в Татарии завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Алексеевского района, которые в зависимости от роли и участие обвиняются в убийстве ребёнка, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. В марте 2016 года между исполкомом Алексеевского района и злоумышленника был заключен договор о передаче им под опеку четырех братьев и сестер на возмездных условиях. По данным следствия, обвиняемые били и истязали детей, в том числе с применением пыток. Одну из девочек, как полагает следствие, приковали цепью для скота во дворе дома, а когда та заснула, избили металлической тростью, другую облили кипятком в бане — до ожогов 20% тела второй и третьей степени. Одна из девочек умерла от закрытой травмы головы в результате побоев.