Симферополь, , 14:48 — REGNUM

Пассажирский самолет А-320 рейсом Симферополь — Санкт-Петербург, вынужденно вернувшийся в аэропорт вылета, приземлился в штатном режиме. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Симферополь» 25 июля.

«Самолет А-320, который вылетел из аэропорта «Симферополь» в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технической причины. Посадка прошла в штатном режиме», — сообщил представитель аэропорта.

Пассажиров обещают доставить по маршруту резервным бортом авиакомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет с 140 пассажирами на борту вылетел из Симферополя в Санкт-Петербург. Однако при вылете, по предварительным данным, не убралось шасси самолета, в связи с чем было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

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