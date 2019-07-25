Кабул, , 14:39 — REGNUM

В результате серии нападений боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Тахар погибли по меньшей мере 37 полицейских. Об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили свою причастность к указанным преступлениям, подчеркнув, что захватили два контрольно-пропускных пункта (КПП) и две военных базы в провинции.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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