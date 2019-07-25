Новотроицк, Оренбургская область, , 14:29 — REGNUM

В Новотроицке Оренбургской области ночью 25 июля убит таксист. Тело с множественными ранениями обнаружено на улице возле автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, на теле мужчины многочисленные колото-резанные раны. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, устанавливаются граждане, причастные к совершению преступления. Следователи обратились к населению за помощью — предоставить записи видеорегистраторов тех автовладельцев, кто около полуночи 25 июля находился в районе улиц Мира, Комарова, Фрунзе, а на автодороге Новотроицк — поселок Пригорное.