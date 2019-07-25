Барнаул, , 14:20 — REGNUM

В Алтайском крае всё ещё видима задымлённость от масштабных природных пожаров, накрывших некоторые сибирские и дальневосточные территории. Как сообщает сегодня, 25 июля, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, здоровью граждан ничего не угрожает.

Изменения произойдут с переменой направления ветра». ГУ МЧС по Алтайскому краю «На территории Алтайского края лесных пожаров, влияющих на данную ситуацию, по-прежнему нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 июля общая площадь лесных пожаров, которые в Сибири и на Дальнем Востоке не собираются тушить по экономическим соображениям, превысила два миллиона гектаров. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области.

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Но дымовые шлейфы от этих возгорания дошли даже до Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры.