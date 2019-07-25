Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM

В СМИ появилось запись резонансного нападения неизвестных на общественного деятеля и бывшего квартального Орджоникидзевского района Екатеринбурга Алексея Беззуба. Видео размещено на канале городского информационного портала «Е1».

На записи видно, как двое неизвестных бегут за Алексеем Беззубом по газону. Однако момент непосредственного нападения и нанесения побоев на камеру не попал.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Алексея Беззуба произошло 24 июля. Об этом общественник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Впоследствии пострадавший написал заявление в полицию и сообщил, что подозревает в организации инцидента одного из депутатов городской думы.

Напомним, что ранее Алексей Беззуб был квартальным инспектором службы заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Он был отстранён от должности после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело о халатности. В итоге суд признал его виновным и приговорил к трём годам условно.

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