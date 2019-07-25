Салехард, , 14:07 — REGNUM

Глава столицы Ямала Салехарда Иван Кононенко спас девушку от мелких хулиганов. Пострадавшая написала заявление в полицию. Составлен протокол об административном нарушении, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв ГУ МВД по ЯНАО.

По сообщению местной прессы, инцидент произошёл 23 июля, когда глава Салехарда объезжал городские стройки. Иван Кононенко увидел, как возле магазина «Перекресток» девушку тащат к машине, она кричит и сопротивляется.

«Когда ты видишь случайно, боковым зрением, когда проезжаешь, что кого-то тащат за волосы в машину — это очень неприятно. Мы проехали, развернулись. Направились в их сторону, когда мы убедились, что девушка вырвалась, мы просто стали их преследовать и позвонили в дежурную часть», — прокомментировал произошедшее телекомпании «Вести Ямал» Иван Кононенко.

В окружном управлении МВД России корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что злоумышленники установлены, но претензии пострадавшая предъявила только к одному своему 19-летнему знакомому. Инцидент исчерпан протоколом об административном нарушении за мелкое хулиганство.