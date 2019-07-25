Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM

В Санкт-Петербурге следователи задержали подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, им оказался уроженец Киргизии 1981 года рождения, сообщает 25 июля пресс-служба СКР.

По предварительным данным, ранее судимый мужчина был знаком с Григорьевой и убил ее во время конфликта на бытовой почве. Подозреваемый нанес женщине не менее восьми ножевых ранений.

Отмечается, что сама погибшая вела асоциальный образ жизни, распивая спиртные напитки — в том числе в компании с подозреваемым.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Григорьевой было найдено вечером 21 июля у одного из домов на улице Пулковской с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По данным местных СМИ, Григорьева часто принимала участие в пикетах и митингах, боролась за права секс-меньшинств.

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