Бразилиа, , 13:29 — REGNUM

В результате оползней, вызванных наводнением, в Бразилии погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Среди погибших присутствуют женщины и дети, которые не смогли найти убежище после того, как началось стихийное бедствие.

Отмечается, что в ряде регионов страны продолжаются проливные дожди, за шесть часов в муниципалитете Ресифи выпало осадков больше нормы, ожидаемой за весь сезон. По данным метеорологов в ближайшее время улучшений погодных условий ждать не приходится.

Напомним, одной из главных проблем Бразилии, как и ряда других развивающихся стран, является слабое развитие инфраструктуры, особенно в провинциях. Данный факт затрудняет своевременное оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий, что приводит к увеличению жертв среди населения.

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