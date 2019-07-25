Омск, , 13:20 — REGNUM

В Омске в парке 30-летия ВЛКСМ по время сильного ливня остановился аттракцион — колесо обозрения. В этот момент в кабинках находились четыре человека, сообщили ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе парка.

«Колесо обозрения в парке им. 30 лет ВЛКСМ отвечает всем нормам безопасности. Данный факт подтвердила система автоматического отключения, которая сработала во время резкого дождя», — говорится в сообщении парка.

В пресс-службе заверили, что остановка была плавной, никто не пострадал:

«Согласно технике безопасности, колесо было переведено в режим ручного управления, всех посетителей парка спустили вниз без привлечения специальной техники до приезда МЧС».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 июля на Омск обрушился мощный ливень с градом. Из-за водяной стены ничего не было видно уже на расстоянии в пятьдесят метров.

Читайте ранее в этом сюжете: На Омск обрушился ливень с градом