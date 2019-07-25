Чебоксары, , 13:18 — REGNUM

В чувашском Новочебоксарске вынесен приговор бывшему директору МБУ «Историко-художественный музейный комплекс», которого обвинили в превышении полномочий и присвоении средств — всего было инкриминировано 11 преступлений. Сегодня, 25 июля, городской суд признал его виновным и назначил 120 тыс. рублей штрафа, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствием и судом установлено, что в 2013—2015 годах фигурант уголовного дела заключал договоры о проведении выставок в одном из филиалов музея, согласно которым организаторы мероприятий должны были выплачивать музейному комплексу часть выручки от продажи билетов и сувенирной продукции. Согласно материалам дела, доходы от десяти выставок в кассу учреждения не было внесены, полученные средства экс-директор присвоил.

Следствие также установило, что злоумышленник без согласия администрации Новочебоксарска безвозмездно предоставил трём знакомым и использовал сам муниципальные помещения (мастерские). При этом коммунальные услуги оплачивались за счёт средств муниципального бюджета. Следствие оценило ущерб в 220 тыс. рублей.

Суд признал экс-директора музея виновным в присвоении с использованием служебного положения (10 эпизодов) и превышении полномочий. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был внесен приговор директору другого бюджетного учреждения. Перед судом предстал экс-руководитель дворца культуры «Восход» города Шумерля, который, согласно материалам дела, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года незаконно требовал от восьми подчиненных передачи части премий и выплат стимулирующего характера — всего на общую сумму более 50 тысяч рублей. Суд назначил 30 тыс. рублей штрафа.

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