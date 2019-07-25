Могадишо, , 13:26 — REGNUM

Число жертв террористического акта в столице Сомали, городе Могадишо возросло до шести человек, об этом 25 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Среди погибших значатся два окружных комиссара, кроме того, ранения получил мэр города Абдирахман Омар Осман, который до сих пор не пришел в сознание и был вывезен в Турцию для лечения.

Теракт был совершен женщиной-смертницей, ответственность за преступление взяла группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ситуация в Сомали остается напряженной. За последние три дня в столице государства, городе Могадишо, погибли по меньшей мере 17 человек, десятки людей получили ранения.

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