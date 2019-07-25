Донецк , Ростовская область, , 13:15 — REGNUM

Донецкий городской суд Ростовской области вынес приговор гражданину Украину. Мужчину задержали на российско-украинской границе при попытке провезти синтетический наркотик, информирует пресс-служба регионального погрануправления ФСБ России.

Пограничники задержали предполагаемого наркокурьера в марте 2019 года. При нём было обнаружено психотропное вещество. В отношении гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УКРФ «Контрабанда наркотических средств, и психотропных веществ». Ближайшие пять лет и один месяц виновный проведёт в колонии общего режима.

Напомним, крупную партию синтетических наркотиков задержали недавно в Тюменской области. Подозреваемый задержан. Из тайников, оборудованных мужчиной в различных городах региона, изъято свыше 4 кг запрещённых веществ.

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