Саратов, , 13:06 — REGNUM

В Саратовской области задержаны предполагаемые участники разбойного нападения на офис коммерческой организации, где был застрелен охранник, сообщает региональное следственное управление СКР. В ходе нападения был застрелен охранник.

Сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии были установлены личности и местонахождение лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Ими оказались жители Энгельсского района в возрасте 41 и 42 лет. Мужчин задержали следователи СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено ночью 13 июля: неизвестные в масках ворвались на территорию местного мясокомбината и пробрались к сейфу организации. Шум услышал охранник, который застал бандитов на месте преступления. В него выстрелили, охранник скончался от полученных ран. Предварительно сообщалось, что бандиты стреляли и во второго охранника, но промахнулись.

Задержанных подозревают в убийстве группой лиц, разбое, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Обстоятельства происшествия устанавливаются, дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления области.

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