Иркутск, , 13:05 — REGNUM

Иркутская прокуратура уличила местные органы государственного ветеринарного надзора в лукавстве при осуществлении контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, в том числе трупов животных и птиц, погибших в результате мощнейшего наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официального сообщения, ещё 8 июля областная ветеринарная служба уведомила надзорные органы о завершении мероприятий по поиску и уничтожению трупов павших животных, но уже на следующий день после этого выяснилось, что в одном из сёл Тулунского района не утилизированы более 100 погибших животных.

Это обстоятельство послужило основанием для проведения дополнительных аварийно-поисковых работ в зонах затопления.

«Выявленные животные утилизированы, проведена дезинфекция, распространения заболеваний и вреда окружающей среде не допущено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности». Прокуратура Иркутской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области затронуло более 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек. Затоплению подверглись более 50 крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций, погибло свыше 3,5 тыс. животных.

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