Иркутск, 25 июля 2019, 13:05 — REGNUM
Иркутская прокуратура уличила местные органы государственного ветеринарного надзора в лукавстве при осуществлении контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, в том числе трупов животных и птиц, погибших в результате мощнейшего наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как следует из официального сообщения, ещё 8 июля областная ветеринарная служба уведомила надзорные органы о завершении мероприятий по поиску и уничтожению трупов павших животных, но уже на следующий день после этого выяснилось, что в одном из сёл Тулунского района не утилизированы более 100 погибших животных.
Это обстоятельство послужило основанием для проведения дополнительных аварийно-поисковых работ в зонах затопления.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области затронуло более 100 населенных пунктов, в которых проживает порядка 38 тысяч человек. Затоплению подверглись более 50 крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций, погибло свыше 3,5 тыс. животных.
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